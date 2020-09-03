Ильгар Гусейнов 11:21

Одной из самых обсуждаемых в социальных сетях тем последних дней стала инициатива Бакинского транспортного агентства (БТА) о разработке и введении единого тарифа на такси в Баку. Регулирование сферы услуг такси проблема достаточно актуальная, и она была включена в новую концепцию общественного транспорта в Баку. Однако предложение БТА, судя по возмущению пользователей соцсетей, было воспринято в штыки. Агентство дружно обвинили в попытке монополизировать эту сферу общественного транспорта. Но если рассматривать проблему объективно, то надо признать, что в последние годы сфера такси в Баку развивалась в условиях дикой конкуренции и отсутствия какой-либо регуляции. Компаний, предоставляющих услуги индивидуальной перевозки пассажиров, расплодилось так много, что в народе даже бытует шутка: «Достаточно набрать любые четыре цифры на телефоне, как за вами тут же примчится такси».

В Баку собственный автомобиль дороже, чем такси Вместе с тем существует незыблемый закон рынка: превышение предложения над спросом неминуемо приводит к падению цен. И цены на такси в Баку действительно упали до минимума. Это советские люди в булочную на такси не ездили, а бакинцы, привыкнув к копеечной плате, уже и в булочную, и на работу отправляются исключительно на такси. В Баку сложилась уникальная ситуация, когда иметь собственный автомобиль обходится куда дороже, чем постоянно ездить на такси. По своей дешевизне этот вид транспорта, во всем мире достаточно дорогой, у нас уже почти сравнялся с городским автобусом. Так что гнев горожан вполне понятен - на комфортные ежедневные поездки покушаются чиновники БТА. Но у медали, как известно, всегда две стороны. Низкие цены на такси за последние годы неминуемо привели к падению качества услуг. Водителю такой машины в лучшем случае остается с каждой поездки 1-2 маната, и он вынужден за день совершить их не менее десятка, чтобы отбить деньги на бензин, ремонт машины, да еще, чтоб на жизнь осталось. Сонные водители и неисправное такси Достаточно взглянуть в глаза любому таксисту в городе, чтобы понять, что он часами, без обеда и отдыха, колесит по городу. Или, напротив, часами простаивает в ожидании пассажира… И даже если оставить в сторону морально-правовую сторону - каждый работающий гражданин имеет право на достойно оплачиваемый труд, то вопросы безопасности пассажиров игнорировать не получится.

Еще одной проблемой является отсутствие должного техобслуживания автомобилей, на которое у водителей такси зачастую просто не хватает денег. «Реальность такова, что местные и иностранные операторы такси предлагают низкие тарифы для привлечения клиентов. Это негативно отражается на материальном благосостоянии как водителей, которые не сотрудничают с операторами, так и тех, кто связан с этими операторами. Это приводит к нерегулируемым трудовым отношениям и работе сверх допустимой законом продолжительности трудовых смен, что в конечном счете сказывается на безопасности и качественном обслуживании», - заявил журналистам пресс-секретарь БТА Маис Агаев, комментируя инициативу. Однако вряд ли бакинские транспортники, предвидя ожидаемую гневную реакцию жителей города, анонсировали этот непопулярный шаг, руководствуясь лишь проблемами таксистов. Вопрос здесь, скорее всего, более обширный. Дело в том, что без регулирования сферы такси невозможно реализовать новую концепцию общественного транспорта столицы. А краеугольным камнем этой концепции является существенное уменьшение количества автомобилей на улицах Баку и популяризация общественного транспорта. Меньше автомобилей и больше автобусов Никто ведь не станет возражать, длинные многочасовые пробки на основных магистралях Баку – практически повседневное явление. Причиной тому как пока еще несовершенная транспортная инфраструктура, так и перегруженность города автомобилями. В столице их просто немыслимое количество. И неважно, едешь ты на своем автомобиле, в такси или на автобусе, все равно вынужден стоять в пробке.

В последние годы Бакинское транспортное агентство последовательно придерживалось стратегии популяризации общественного транспорта. Ведь один автобус может перевозить в 20-25 раз больше людей, чем легковой автомобиль. И если большое число людей будет пользоваться автобусами, то на дорогах станет меньше автомобилей и, соответственно, меньше пробок. Логика довольно простая. И это еще не говоря об экологии – тоже вряд ли кто будет отрицать, что в Баку все труднее и труднее дышать. Но пересадить бакинцев с автомобилей в автобусы оказалось непростой задачей. Все последние годы БТА старательно и планомерно повышало качество услуг автобусного транспорта, завозились современные, комфортабельные и многоместные машины, водителей обучали всем тонкостям ремесла, перестраивались и регулировались маршруты. Одним словом, делалось все, чтобы человек на автобусе мог доехать на работу с таким же комфортом, как и на автомобиле. И тем более намного дешевле. Но бесконтрольно расплодившиеся такси и их крайне низкие тарифы не способствуют тому, чтобы люди пересаживались на общественный транспорт. Регулирование этой сферы - вопрос, без решения которого невозможно реформировать всю сферу транспорта в Баку. Рано или поздно ее пришлось бы перестраивать. Быть или не быть единому тарифу? Другое дело, что время для этого выбрано не совсем неудачное: в условиях пандемии многие остались без работы и, чтобы заработать на жизнь, вынуждены заниматься частным извозом. Да и пассажиры в условиях карантина и риска инфицирования, не будут пересаживаться с такси на автобусы, а переплачивать за такси тем более. Этим и объясняется обрушившееся на транспортников возмущение в социальных сетях.