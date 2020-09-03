COVİD-19 в России: 5110 новых инфицированных и 121 умерший за сутки

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России впервые с 15 августа превысило 5 тысяч - было зарегистрировано 5 110 новых заболевших. Как сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением новой инфекции, общее число заразившихся достигло 1 015 105 человек.

Согласно данным штаба, суточный рост 20 дней не превышает 0,5%.

За сутки в РФ умер 121 пациент с COVID-19, за все время - 17 649 человек.

Всего в настоящее время в России продолжают лечение 164 709 человек.