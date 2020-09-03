Алиевы на открытии учебных корпусов Университета ADA
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 4 сентября приняли участие в открытии двух новых корпусов Университета ADA, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 4 сентября приняли участие в открытии двух новых корпусов Университета ADA, сообщает АзерТАдж.
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