Мэр Москвы допустил обострение ситуации с коронавирусом осенью

В Москве итоговый уровень заболеваемости коронавирусом будет на уровне других городов Европы и Америки, но российская столица прошла пандемию с минимальными потерями, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Вместе с тем он допустил возможность осложнения ситуации с COVID-19 в городе осенью. Об этом пишет Интерфакс.

"...Я глубоко убежден, что мы прошли через пандемию с минимально возможными потерями неслучайно. И везение тут ни при чем. Москва не готовилась к пандемии, но тем не менее город был готов к ней", - написал Собянин на своем сайте.

По его словам, в больницах Москвы остается порядка 4 тысяч человек, каждый десятый из них переносит болезнь в тяжелой или очень тяжелой форме.

"Пандемия еще не закончена. Более того, осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации. Дети пошли в школы, студенты - в вузы, многие люди вернулись с дач. Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих. Возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах, которые придется временно закрывать или переводить на "удаленку", - отметил мэр Москвы.