Российские спецслужбы анализируют заявление Лукашенко по Навальному

Спецслужбы РФ анализируют переданные накануне Минском данные о том, что заявления Берлина об отравлении оппозиционера Алексея Навального являются фальсификацией, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель про "отравление" Навального являются фальсификацией, пообещал передать запись российским спецслужбам.

"В целом это материалы, которые по линии специальных служб циркулируют, они анализируются в наших спецслужбах. Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах, поэтому пока никак не могу прокомментировать это заявление президента Беларуси", - сказал Песков журналистам.

По его словам, материалы были переданы в четверг. "Вчера Лукашенко сказал, что они будут переданы в ФСБ", - отметил Песков.

"Наверняка ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах. Безусловно", - ответил Песков на вопрос журналиста, планирует ли президент России Владимир Путин лично ознакомиться с данными Минска по фальсификации.

"Собственно, это функция любой спецслужбы. Еще раз повторяю, я затрудняюсь что-то сказать по содержанию", - добавил Песков.