В России подросток пытался взорвать школу
В Красноярском крае РФ правоохранительные органы предотвратили взрыв в школе, сообщили в Следственном комитете.
Как сообщает РИА Новости, задержан подросток, который признал вину.
В Красноярском крае РФ правоохранительные органы предотвратили взрыв в школе, сообщили в Следственном комитете.
Как сообщает РИА Новости, задержан подросток, который признал вину.
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