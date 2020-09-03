Синоптики рассказали о погоде на завтра
В субботу, 5 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове будет без осадков, утром местами на полуострове слабый туман. Прогнозируется северо-западный ветер, который днем сменится на умеренный южный, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 21-24, днем 29-32 градуса тепла, в Баку ночью 22-24, днем 30-32 градуса тепла.
Атмосферное давление понизится с 762 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 35-40%.
На пляжах Апшерона будет дуть северо-западный ветер, который днем сменится на умеренный южный. Температура морской воды составит 23-25 градусов тепла.
В районах Азербайджана в основном без осадков. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью 17-22, днем 30-35, в горах ночью 9-14, днем 20-25 градусов тепла.
5-6 сентября на Апшероне ожидается стабильная погода, что в основном благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.