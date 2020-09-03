В Кремле ждут приезда Лукашенко в Москву

Кремль готовится к визиту в Москву президента Беларуси Александра Лукашенко, но его точную дату пока не называет. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Визит президента Беларуси в Москву состоится, он готовится в эти дни", - сказал Песков, пообещав "сообщить своевременно" точную дату приезда главы белорусского государства.

2 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что встреча президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой должна состояться в Москве в ближайшие две недели.