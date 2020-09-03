Евгений Бай, спецкорр. haqqin.az, Вашингтон 13:38

Венесуэльский президент Николас Мадуро, непризнанный в качестве легитимного лидера подавляющим большинством стран мира, совершил поступок, которого от него никто не ожидал. По его приказу были помилованы 110 политических противников режима. Большая часть из них - известные в Венесуэле люди. Это глава кабинета оппозиционного лидера Хуана Гуайдо Роберто Марреро, который был заключен в тюрьму по обвинению в подготовке государственного переворота, Хуан Рекесенс - его обвиняют в том, что он готовил покушение на Мадуро при помощи дронов, бывший руководитель Национальной ассамблеи Энри Рамос, укрывшийся в посольстве Чили в Каракасе.

Эта милость явилась после семи лет непрерывного преследования режимом политических противников, среди которых были десятки политиков, а также военных - им было предъявлено обвинение в подготовке мятежа. Многие из них когда-то были сторонниками кумира нации Уго Чавеса, но они порвали с Мадуро, которого сочли плохим, некомпетентным и коррумпированным преемником. Предпринятый Мадуро шаг совершенно очевидно имел целью улучшить имидж его правительства в мире перед намеченными на 6 декабря выборами в Национальную ассамблею. Каракас направил в ООН и Европейский Союз письма с приглашением послать в Венесуэлу наблюдателей на выборы, которые будут иметь возможность не только присутствовать на избирательных участках, но и получат в руки протоколы комиссий. Однако столь неординарный жест, как освобождение политзаключенных, как сейчас стало известно, был совершен после того, как в двадцатых числах августа венесуэльскую столицу посетил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Как объявил он уже после возвращения на родину, его страна всемерно поддерживает «эволюцию позитивного диалога» между правительством Николаса Мадуро и одним из секторов оппозиции.

Венесуэльская газета El Nacional сообщает, что Чавушоглу встретился с лидерами умеренной оппозиции Энрике Каприлесом и Сталиным Гонсалесом и всячески приветствовал их переговоры с властями и готовность участвовать в выборах. «Участие в выборах оппозиции будет способствовать укреплению стабильности страны. Мы видим, что правительство Мадуро и оппозиция идут к заключению соглашения и это весьма вдохновляет нас», - сказал турецкий министр. Турция наряду с Россией, Китаем и рядом других стран признает легитимность Николаса Мадуро. Однако посредническая роль Анкары проходит в условиях жесткого неприятия плана переговоров с Мадуро со стороны США и глубокого раскола в рядах венесуэльской оппозиции. Американский госсекретарь Майк Помпео убежден, что в Венесуэле нет никаких условий для проведения честных и открытых выборов. «Многим лидерам оппозиции запрещено занимать выборные должности и они поражены в политических правах, - заявил он. - Ни одна из политических партий, чье лидерство было отменено и чье имущество было конфисковано, не была признана режимом, включая и те левые партии, которые оспаривают приверженность режима наследию Чавеса». Но, похоже, что позиция США, полностью погруженных в избирательную кампанию, играет не такую уж важную роль. По крайней мере после того, как Вашингтон открыто признал, что никакой военной интервенции в Венесуэлу он совершать не собирается Мадуро понял, что силой его не свергнут и успокоился.

Более важным элементом венесуэльской панорамы является то, что в стане оппозиции начались дрязги между Хуаном Гуйадо, которого признали США и еще 50 стран мира в качестве легитимного лидера Венесуэлы, и бывшим губернатором штата Миранда 48-летним Энрике Каприлесом. В 2012 году он бросил вызов на выборах Чавесу и проиграл, а в 2013 году боролся на выборах уже с Мадуро и также потерпел поражение, хотя и с незначительным отставанием. Гуайдо категорически против участия оппозиции в декабрьских выборах, считая, что это будет очередной «позорный фарс и мошенничество». Каприлес – иного мнения. «Это, конечно, совершенно не демократический режим, но если у него есть хотя бы маленькая щель, мы должны просунуть туда свою руку с тем, чтобы впоследствии ступить ногой, - говорит он. – Мы не подарим Мадуро Национальную ассамблею». Дилемма перед оппозиционными лидерами Венесуэлы сложная, но одновременно типичная для противников авторитарных режимов. Что делать - бойкотировать выборы, организованные властями, на которых весьма велика вероятность фальсификации, или участвовать в них, чтобы занять в политическом пространстве хоть какое-то место. Никто никогда не давал четких рецептов того, что делать в такой ситуации. С одной стороны первые говорят, что участие в выборах лишь сделает легитимной диктатуру. Но есть резон и в рассуждениях другой группы. «За два года Гуайдо ничего не смог сделать, чтобы сместить Мадуро, режим, сидящий на штыках, лишь укрепился», - говорят противники бойкота выборов. «Это - рискованный шаг со стороны Каприлеса, - резюмирует влиятельный эксперт Майкл Шифтер, президент вашингтонского Inter-American Dialogue. - Он понял, что никакие методы оппозиции не работают, что бойкот – не выход и пытается изобрести что-то еще». В этом мире неожиданно находятся параллели между странами, расположенными на разных континентах. Как пишет Washington Post, «Каприлес надеется, что венесуэльцы последуют примеру белорусов, которые выдвинули единого кандидата на выборах, а потом, когда увидели, что результаты сфальсифицированы, поднялись во весь рост на общенациональный протест». Однако критики Каприлеса утверждают, что в Венесуэле такой протест, как в Белоруссии, невозможен, что здесь уже месяцами протестовали против Мадуро и это привело к тому, что сотни были убиты и ранены.