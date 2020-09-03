Отдел информации 13:42

В ночь на 4 сентября в Международном аэропорту Гейдар Алиев была проведена полная профилактическая дезинфекция. Работы проводились ночью при полном отсутствии пассажиров и обслуживающего персонала аэропорта. Масштабная дезинфицирующая обработка направлена против распространения COVID-19 на территории бакинского аэропорта и для создания безопасной и здоровой среды для пассажиров и персонала. Помещения аэровокзального комплекса были полностью обработаны антисептиками и дезинфицирующими средствами, обеззараживающие мероприятия проведены в залах вылета, прилета, выдачи багажа.

Дезинфицирующим раствором прошли обработку полы, стены, кресла, окна, эскалаторы, стойки регистрации, зоны досмотра, лифты, трапы, поверхности перил, поручней, ручек дверей и т.д. Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев выполняет все необходимые мероприятия, рекомендованные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: - четыре раза в сутки проводится обеззараживание поверхностей в зонах регистрации, туалетов, помещений, предназначенных для пребывания пассажиров; - обеспечивается двухуровневая проверка всех прилетающих пассажиров специальными устройствами по измерению температуры тела; - выделена карантинная площадка для воздушного судна, на котором выявлен пассажир с подозрением на коронавирусную инфекцию. Специальная техника, используемая для обслуживания данного самолета, проходит необходимую процедуру обработки дезинфицирующими средствами; - отведено специальное помещение в аэропорту для немедленной изоляции пассажиров, у которых обнаружена повышенная температура тела; - с целью доставки лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию в специализированное медицинское учреждение, на территории бакинского аэропорта постоянно дежурят автомобили скорой медицинской помощи; - персонал и пассажиры обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и организован постоянный контроль соблюдения масочного режима на территории аэровокзала; - в зонах пребывания людей нанесена специальная разметка для обеспечения безопасной дистанции. - поручни эскалаторов в терминалах аэропорта постоянно обеззараживаются ультрафиолетовыми лучами посредством специального встроенного оборудования. Уборка всех помещений аэровокзального комплекса проводится в усиленном режиме с применением дезинфицирующих средств, а все контактные поверхности в терминале регулярно обрабатываются хлорсодержащими средствами.