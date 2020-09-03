Китай запустил многоразовый космический корабль

Китай успешно запустил многоразовый испытательный космический корабль, сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

Запуск состоялся в пятницу с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2F") c космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия.

Сообщается, что корабль некоторое время будет летать по орбите Земли, после чего вернется обратно.

"Аппарат предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса", - говорится в сообщении.