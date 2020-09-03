Чавушоглу: Греция отказывается от диалога с Турцией

«Турция выступает за диалог с целью устранения напряженности в восточной части Средиземного моря. Мы готовы к переговорам с Грецией без предусловий, однако Афины избегают диалога». Как сообщает Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя в Анкаре напряженность в Средиземноморье.

По словам Чавушоглу, позиция Турции основана на нормах международного права и совершенно справедлива, о чем знают и страны Евросоюза.

«Мы верим в справедливость своей позиции и готовы ее отстаивать, тогда как глава МИД Греции отказался от встречи со мной», - сказал министр, отметив, что Афины отказались и от посредничества НАТО в диалоге с Анкарой.

Чавушоглу подчеркнул, что к антитурецким провокациям Грецию наиболее активно подталкивает Франция.