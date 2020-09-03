Официальный дилер Volkswagen в Азербайджане Azərbaycan Automobiles QSC объявляет об открытии с 1 сентября нового автосалона Volkswagen в Баку по адресу: проспект Бабека, 22/69.

Данный адрес является временным, и в скором времени бакинский автосалон Volkswagen переедет в абсолютно новый салон, строящийся прямо там же, на проспекте Бабека, вблизи супермаркета Bravo.

Ну а пока все поклонники Volkswagen приглашены в новый автосалон, где могут ознакомиться с впервые представленным в Баку абсолютно новым Volkswagen Polo. Также желающие могут сделать тест-драйв автомобиля.

Настоящее немецкое качество – вот главное, что нужно знать об автомобилях марки Volkswagen, давно завоевавших мир, популярных и любимых в Азербайджане благодаря безупречной репутации и великолепным ходовым качествам.

Также по тому же адресу находится единственный официальный сервис компании Volkswagen в Азербайджане – если вы дорожите гарантией на своем автомобиле или хотите быть увереными, что ставите на свой автомобиль только оригинальные запчасти – обращайтесь по указанному адресу.

Всю интересующую информацию об автосалоне Volkswagen можно получить по следующему контактному номеру – *0999.

Адрес: проспект Бабека, 22/69

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