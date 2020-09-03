Тамар Бачалиашвили погибла не из-за Карабахской войны

Тамар Бачалиашвили – специалист по IT-технологиям. Девушка уехала из дома на личном автомобиле утром 18 июля и пропала. Ее тело обнаружили на пятый день поисков на заднем сиденье ее машины в районе Тетрицкаро, в 65 километрах от Тбилиси.

Причиной смерти 23-летней жительницы Тбилиси Тамар Бачалиашвили стала интоксикации лекарственными препаратами. Об этом говорится в заключении химико-токсикологической экспертизы, проведенной Национальным бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, сообщает «Грузия-Онлайн».

3 сентября прокуратура ознакомила с выводами грузинских судмедэкспертов, членов семьи Бачалиашвили и адвоката пострадавших Михаила Рамишвили.

«Согласно заключению, смерть наступила в результате воздействия препаратов. Указаны дозы и количество. В заключении указаны органы, где обнаружены медикаменты. Это печень, почки, желудок. Указаны большие количества», - сказал Рамишвили журналистам.

Рамишвили указал, что заключение экспертизы подтверждает версию следствия, согласно которой Бачалиашвили покончила жизнь самоубийством. Семья не доверяет выводам бюро Самхараули и планирует обратиться к иностранным экспертам для перепроверки данных.

Адвокат также сообщил, что результаты теста ДНК подтвердили, что в автомобиле находилось тело Тамар Бачалиашвили. «В связи с ДНК, те сомнения, которые были у семьи, исключены. Установлено, что погибшая является их дочерью», — сообщил он.

Прежде чем семья была проинформирована о результатах экспертизы, мать Тамар, Теону Тамазашвили опросили в Тбилисском городском суде. В присутствии судьи-магистра следователи спрашивали у Тамазашвили по поводу ее заявлений, сделанных 30 августа на протестной акции у Генпрокуратуры.

Тогда Тамазашвили заявила, что смерть ее дочери связана с расшифровкой схемы поставок оружия во время войны в Нагорном Карабахе. По ее словам, Тамар взломала компрометирующие файлы трех высокопоставленных грузинских чиновников Грузии. Женщина полагает, что соответствующая информация хранилась на USB-накопителе, который был потерян в ходе следствия.

Следствие по делу о гибели Тамар Бачалиашвили ведется по двум статьям: «незаконное лишение свободы» и «доведение до самоубийства».