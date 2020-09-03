ВОЗ: не стоит ждать массовой вакцинации от коронавируса до середины 2021 года

"Если говорить о реалистичных сроках, то мы не ожидаем увидеть широкомасштабную вакцинацию до середины будущего года", - сказала она.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не ожидает проведения масштабной вакцинации от коронавируса в мире до середины 2021 года. Об этом заявила официальный представитель структуры Маргарет Харрис.

Харрис напомнила в этой связи, что на третьей стадии испытаний в настоящее время находится "значительное число вакцин-кандидатов": "Мы знаем, что по меньшей мере от шести до девяти из них уже прошли довольно длинный путь испытаний".

Отвечая на вопрос, касающийся перспектив применения вакцин от коронавируса в США и России, она пояснила: "В основном дискуссии, как представляется, идут о третьей стадии испытаний": "Позиция ВОЗ состоит в том, что все мы работаем вместе, солидарно. Мы делимся данными и сравниваем их, чтобы мы, мир, получили вакцину, которая защитит всех".

"Пока все не защищены, никто не защищен", - резюмировала официальный представитель ВОЗ.