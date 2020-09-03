Представители Минздрава приняли участие в семинаре ВОЗ по школьному здравоохранению

Как известно, здоровье и образование неразрывно связаны друг с другом. Хорошее образование улучшает качество жизни, а крепкое здоровье расширяет возможности для получения лучшего образования. Именно по этой причине специально созданные в странах Европейского региона ВОЗ национальные системы по школьному здравоохранению обеспечивают предоставление услуг по укреплению и профилактике здоровья, а также правильного поведения детей, подростков и молодежи во всех образовательных учреждениях, улучшая качество здравоохранения и образования путем мониторинга их развития.

Представители Минздрава приняли участие в виртуальном cеминаре по наращиванию потенциала на тему: «Исследования для оценки национальных систем школьного здравоохранения с целью их улучшения в странах Европейского региона ВОЗ».

Предоставляемые в рамках национальных систем по школьному здравоохранению услуги не только решают медицинские проблемы и создают здоровую образовательную среду, но также оказывают положительное влияние на посещаемость и успеваемость учащихся. В то же время эти системы обеспечивают развитие детей и молодежи, предотвращают рост неравенства в области охраны здоровья. Кроме того, национальные системы школьного здравоохранения играют связующую роль в решении проблемы социальных детерминант здоровья между школой, медицинскими и социальными учреждениями, постоянно поддерживая сотрудничество между ними. Для улучшения работы национальных систем школьного здравоохранения постоянно осуществляется мониторинг и оценка их деятельности. Проведение следующего масштабного исследования-оценивания при поддержке Российской Федерации планируется осуществить в 8-9 странах Восточной Европы и СНГ в 2020-2021 годах.

Разработка «Исследования для оценки национальных систем школьного здравоохранения с целью их улучшения в странах Европейского региона ВОЗ» является частью текущего международного процесса, направленного на улучшение качества оказания медицинских услуг детям и подросткам, а также на обеспечение соответствия работы данных служб стандартам в сфере соблюдения прав детей в соответствии с «Конвенцией о правах ребёнка». Очередной семинар по подготовке национальных координаторов стран был проведён сегодня, 4 сентября.

В рамках проведённого семинара выбранные от каждой страны национальные координаторы ознакомились с исследованием, а также внесли каждый свой вклад в определение концепции и методологии исследования. В то же время были проведены обширные дискуссии о методах уточнения целей и функций, необходимых для исследования и применения, включая процесс сбора данных от различных заинтересованных сторон.

В семинаре приняли участие представители следующих стран: Азербайджана, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, к онлайн-мероприятию присоединились сотрудники Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федеральной государственной автономной организации «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей», Европейского регионального бюро ВОЗ, а также Секретариата сети SHE.