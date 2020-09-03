В результате падения подъемного крана на жилой дом скончался один человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В МИинздраве заявили, что информация о падении подъемного крана по адресу: улица М.Санани, 29 поступила в скорую помощь в 14:04. В результате несчастного случая скончался 1 человек.