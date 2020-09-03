В Баку подъемный кран упал на жилой дом: есть жертва обновлено 15:05; фото; видео
В результате падения подъемного крана на жилой дом скончался один человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
В МИинздраве заявили, что информация о падении подъемного крана по адресу: улица М.Санани, 29 поступила в скорую помощь в 14:04. В результате несчастного случая скончался 1 человек.
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В Наримановском районе Баку упал подъемный кран.
По словам очевидцев инцидента, часть подъемного крана упала на жилое здание, другая часть – на припаркованные автомобили. Жилому зданию и нескольким машинам нанесен ущерб.
По словам пресс-секретаря Бакинского транспортного агентства Маиса Агаева, инцидент произошел недалеко от пересечения проспекта Азадлыг с улицей Наджаф бека Юсифбейли: «Учитывая это, просим водителей использовать альтернативные улицы».