В Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре поступила информация о противоправных действиях должностных лиц Апшеронского территориального отделения Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате совместных оперативных мероприятий Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре и соответствующей структуры Министерства экономики было установлено, что начальник Апшеронского территориального отделения Государственной службы по имущественным вопросам Анар Поладов и старший советник этого отделения Сабухи Рзаев потребовали у гражданина взятку в размере тысячи манатов за то, что он не будет оштрафован за незаконную постройку, возведенную на территории села Мехтиабад на сельскохозяйственных угодьях, и за то, что эта постройка не будет снесена в будущем.

2 сентября в административном здании Анар Поладов и Сабухи Рзаев были задержаны при получении от гражданина взятки в размере 900 манатов.

По указанному факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией было возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

На основе собранных улик, в отношении Анара Поладова и Сабухи Рзаева было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.1 (получение взятки) УК Азербайджана, решениями суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению возможной причастности арестованных к другим преступлениям.