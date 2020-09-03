Бердымухамедов взорвал бочки из «минигана» Видео
2 сентября президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел выездное заседание Государственного совета безопасности, сообщает государственное информагентство ТДХ.
После заседания Совбеза Гурбангулы Бердымухамедов провел стрельбы для руководителей военных и правоохранительных органов.
«Руководители военных и правоохранительных структур по очереди произвели стрельбу по мишеням, продемонстрировав навыки владения огнестрельным оружием. Президент осмотрел пораженные цели и распорядился улучшать навыки владения различными видами оружия», – пишет ТДХ.
Затем президент Туркменистана лично пострелял по мишеням, «продемонстрировав искусное владение боевым оружием». Обращаясь к присутствующим, Бердымухамедов подчеркнул, что «для успешного выполнения боевых задач необходимо систематически заниматься военно-прикладными видами спорта».
Отстреляв из двух разных пистолетов по мишеням, президент взорвал стоящие неподалеку бочки, расстреляв их из «минигана» (многоствольного пулемета), смонтированного на крыше внедорожника.