Бомбардировщики ВВС США приблизились к Крыму

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США приблизились к Крыму со стороны Украины. Об этом сообщает «Лента.ру».

B-52H вылетели с авиабазы Фэрфорд, расположенной в графстве Глостершир в Англии, и впоследствии вошли в воздушное пространство Украины. Далее они приблизились к границе с Крымом и пролетели над побережьем Азовского моря.

«Истребители ВКС России не могут быть подняты на перехват из-за того, что американцы находятся в воздушном пространстве Украины», - говорится в сообщении.

Цели полета пока не известны.

В мае этого года в воздушном пространстве Украины впервые оказалась пара стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer с военными номерами 85-0060 и 86-60139 ВВС США. В полете над страной самолеты сопровождали украинские Су-27 и МиГ-29.