В Израиле дрон раскидал пакетики с коноплей
В Тель-Авиве неопознанный дрон разбросал пакетики с веществом, оказавшимся коноплей. Пакетики тут же разобрали прохожие. Позже стало известно, что организаторы столь щедрой акции задержаны, пишет News IsraelInfo.
В каждой упаковке с надписью "Свободная любовь" находилось примерно по одному грамму каннабиса. Местные журналисты считают, что организовали "дождь" из конопли владельцы одного из местных Telegram-каналов, которые в одном из сообщений намекнули об этом читателям.
Отмечается, что правоохранители вычислили и задержали двух мужчин. У подозреваемых обнаружили сам дрон, пульт управления к нему и пакетики с коноплей, аналогичные тем, что разбрасывали с воздуха.
Задержанным предъявили обвинение в нелегальном распространении марихуаны.