Чиновника БТА уволили после скандального заявления

Заведующий юридическим отделом Бакинского транспортного агентства (БТА) Хикмет Бабаев отстранен от занимаемой должности после скандального заявления, сделанного в эфире местного телеканала. Об этом haqqin.az сообщили в БТА.

Напомним, что Хикмет Бабаев в ходе интервью одному из телеканалов заявил, что цены на услуги такси в Баку сегодня снизились настолько, что сравнялись со стоимостью проезда в автобусе. "Так быть не должно. Пользование услугами такси, как и в прошлом, всегда было связано с наличием определенных возможностей. Пользоваться такси, конечно, можно, но не надо превращать его в ежедневно используемый вид транспорта. Для этого есть общественный транспорт", - сказал он.

"Проект агентства по регулированию сферы перевозок такси, о котором заявил местным СМИ завотделом агентства, был лишь предложением, нацеленным на усовершенствование ситуации в этой области", - заявили в Бактрансагентстве.