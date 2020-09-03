Сергей Шойгу привился от коронавируса российской вакциной

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что привился от коронавируса российской вакциной Sputnik V. В пресс-службе ведомства уточнили, что министр объявил об этом на презентации российской вакцины на встрече глав оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ и ШОС.

Шойгу добавил, что когда вакцина поступит в войска, в первую очередь привиться будет предложено добровольно тем, кто непосредственно и много контактирует с личным составом, это военные врачи и командиры всех уровней. После этого, опять же добровольно, сделать прививку смогут другие категории военнослужащих, сказал российский министр.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что он привился российской вакциной. 2 сентября об этом же сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.