Виктория Панфилова, специально для haqqin.az 16:12

Маргулан Сейсембай – известный казахстанский бизнесмен и инвестор. По версии журнала Forbes, основатель управляющей компании Seimar Investment Group входит в 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана. Сейсембай участвует в структурах группы венчурных фондов Asadel Group (Сингапур), где партнером наряду с американским и испанским коллегами является его брат Ерлан Сейсембаев. Член совета попечителей Almaty Management University, основатель благотворительного фонда Seimar Social Fund, инициатор и руководитель экспедиционной команды Nomad Explorer. Из-за своей активной общественной деятельности он стал фигурой, неудобной для власти. И бизнесмен переключил свое внимание на Украину. Хотя и уходить из Казахстана Сейсембай не собирается.

Маргулан Сейсембай стал партнером Михаила Саакашвили в его команде «Офиса простых решений и результатов» в Украине. Это своеобразный Think tank – мозговой центр по выработки предложений для правительства, парламента, бизнеса. Пока, как сказал он сам, «будет работать на две страны». В сферу ответственности Сейсембая будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса. Представляя Маргулана Сейсембая, Михаил Саакашвили написал о нем в своем профиле в Facebook: «Жизненный путь Маргулана — это путь кропотливой работы, приводящей к оглушительному успеху. Это человек, который стал легендой инвестиционного бизнеса и известен далеко за пределами своей Родины. Последние годы Маргулан активно занят общественной деятельностью, в частности, вопросами реформирования стран постсоветского пространства».

Мечты сбываются Маргулан Сейсембай мечтал поработать в команде Саакашвили, когда тот еще был губернатором Одесской области. Сам Сейсембай жил в Дубае в вынужденной эмиграции. Но звезды на тот момент не сошлись. Да и сам Саакашвили вскоре потерял пост губернатора. Встретились они в разгар пандемии в ходе онлайн-конференции, организованной ассоциацией производителей EL Tiregi, где первым выступил Сейсембай, вторым - Саакашвили. Выступление бизнесмена понравилось бывшему президенту Грузии, и он предложил сотрудничество. А после назначения Михаила Саакашвили в мае 2020 г. главой Исполнительного комитета Национального совета реформ и создания на базе ведомства «Офиса простых решений и результатов» начались переговоры с казахстанским бизнесменом, которые завершились в последних числах августа. Как рассказал сам Маргулан Сейсембай, Саакашвили сделал ряд предложений по повышению эффективности работы офиса путем внедрения кайдзен-технологии. «Со своей стороны, я также предложил много идей, как надо развивать международную деятельность, в том числе в СНГ. Я на самом деле просто высказывал свои мысли Михаилу и, видимо, они ему понравились, и он тут же предложил мне заняться этим в рамках офиса. Но так как я не люблю быть наемным работником, то он мне предложил партнерство с офисом, а это - высокая позиция», - отметил Сейсембай. По его словам, во-первых, это большая честь, а во-вторых, этот опыт реформ мне очень интересен. «Я хочу посмотреть внутреннюю кухню реформ, и это дорогого стоит», - заметил бизнесмен. В интервью Youtube-каналу «Гиперборрей» Маргулан Сейсембай объяснил, почему он согласился работать с Саакашвили: «Всегда интересно общаться с бывшим президентом страны. Он человек, который ассоциируется с поступками, делами. Он больше «буйный». Как он сам сказал, настоящих буйных мало». Маргулан Сейсембай, по собственному признанию, оценивает людей по двум параметрам – по поступкам и результатам. А намерения у Михаила Саакашвили – бороться с коррупцией и улучшать жизнь людей, по его мнению, лучшие. «Он очень результативный, в отличие от других чиновников, которые говорят и не делают, и поэтому мне интересно с ним работать. Для меня он интересен как личность, а не как политик. Сказал – сделал. Сложные вещи Саакашвили говорит простым языком. И что самое главное, он не сакрализирует власть. Он к ней относится как к инструменту. И с точки зрения политологии наши с ним взгляды совпадают. Он – либертарианец, и я - либертарианец. Он – демократ, и я тоже демократ. Но я не настолько эмоциональный, как он. Я – бизнесмен, и мне интересны любые люди, которые успешны как в бизнесе, так и в политике, культуре и пр.» - сказал Сейсембай. Уезжая из Украины, Сейсембай написал на своей странице в Фейсбуке: «До свидания Киев! Ты тепло меня встретил и хорошо относился ко мне все эти дни. Я полюбил свободную Украину и буду всячески помогать ей стать успешной!». Столы и стулья Биография Маргулана Сейсембая достойна экранизации: он не раз стремительно взлетал и падал. Свой первый бизнес он начал под занавес Советского Союза с торговли столами и стульями – это был самый востребованный товар у новоиспеченных предпринимателей, которые повсюду открывали офисы, и нужна была офисная мебель. Ответ, где искать производителей, пришел неожиданно, в ЗАГСе во время своего бракосочетания он случайно наткнулся на наклеенную на столе этикетку с данными производителя. Так случился старт и в семейной жизни, и в бизнесе. Потом был многомиллионный контракт с Узбекистаном на поставку зерна. На полученную прибыль в 1994 году Сейсембай построил первый кожевенный завод в Казахстане. Совершенно неожиданно для себя Сейсембаю пришлось приватизировать птицефабрику. Его товарищ, заинтересовавшийся этим проектом, вдруг «соскочил», оставив невыполненными взятые обязательства. Отвечать пришлось Маргулану Сейсембаю. Но, как выяснилось позже, к одной преуспевающей фабрике навесили в придачу 11 убыточных. Но начинающий бизнесмен справился. Он завалил Казахстан яйцами и курами «Сеймар» и получил известность далеко за пределами республики. Как говорит Сейсембай, в то время царил «пьянящий дух свободы», «границей было небо». И те, кто понимал, что делать и как правильно ставить цели, достигали их.

Банк, который не лопнул В начале 2000-х годов Маргулан Сейсембай возглавил банк. Затем создал финансовую корпорацию «Сеймар Альянс», капитал которой в 2007 достигал 1,8 млрд долл. В том же 2007 году бизнесмен вывел «Альянс Банк» на IPO Лондонской фондовой бирже. Успешно пробовал силы в телекоме – выкупил сотовую компанию «Картел» за 12 млн долл., а спустя два года, погасив задолженности, продал ее российскому «Вымпелкому». Но в 2009 году неожиданно стал фигурантом уголовного дела. Все руководство банка обвинили в хищениях на сумму свыше 1,1 млрд долл. Маргулан Сейсембай был вынужден уехать из страны. Банк и весь его бизнес конфисковали. Он говорит, что 7 лет провел в судах, доказывая свою невиновность в Английском суде, швейцарскому Генеральному прокурору, в суде Лихтенштейна и в казахстанском суде. И доказал! Получив «гарантии неприкосновенности», вернулся на родину и начал бизнес с нуля. Параллельно стал заниматься и общественной деятельностью. Но кому-то показалось, что Сейсембай становится «опасным». Ему стали поступать угрозы, началось давление со стороны силовиков. О свободе С точки зрения демократии, каждый вправе иметь свое мнение. Для власти Маргулан Сейсембай неудобный гражданин. Но при этом он не противопоставляет себя власти или обществу. Однако и во власть не стремится. Бизнесмен хочет проведения реформ в Казахстане, хочет эволюционного развития общества. Не хочет майдана или революции, но не хочет и застоя. Он открыто заявляет власти, что он им не конкурент. Сегодня Сейсембай сосредоточился на сельском хозяйстве, IT-сфере и биржевых сделках, проводит онлайн- и оффлайн-встречи, делясь своим опытом с молодыми бизнесменами. В последнее время таких выступлений стало меньше. Замолчал его популярный Youtube-канал - последний эфир был четыре месяца назад. Сам он объясняет это тем, что его риторика могла вызвать недовольство казахстанской власти. Поэтому он снизил свою активность. Несколько месяцев, пока весь Казахстан находился на карантине, Маргулан Сейсембай жил на Балхаше, где у него дом и хозяйство. По его словам, даже если придется закрыть все аккаунты, бизнесмен вряд ли изменится: «Я все равно буду что-то делать для общества – помогать, просвещать, с бизнесменами встречаться. Поэтому предлагаю власти выработать правильный вектор». Впрочем, по его мнению, нынешняя казахстанская власть уже начинает понимать, что пришло время для проведения реальных реформ. К бизнесмену уже обращались за советом и оценкой ряда законопроектов. Это уже хорошо, считает Сейсембай.