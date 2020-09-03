Месси решил не уходить из «Барселоны»

Ранее 33-летний аргентинец сообщил о желании покинуть клуб, в числе претендентов на игрока называются английский «Манчестер Сити», итальянские «Интер» и «Ювентус» и французский «Пари Сен-Жермен». «Барселона» заявляла о своей заинтересованности в сохранении Месси в составе. В четверг прошли переговоры между президентом клуба Хосепом Бартомеу и отцом футболиста Хорхе Месси, по итогам которых клуб отказался продавать игрока и снижать сумму отступных. Соглашение испанского клуба с нападающим истекает 30 июля 2021 года.

Месси является воспитанником «Барселоны», за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем «Золотого мяча» - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.