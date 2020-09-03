Взрыв в центре Тбилиси: есть погибший и раненые обновлено 17:05
Один человек погиб, двое пострадали в результате взрыва в центре грузинской столицы, сообщает Sputnik Грузия.
По предварительной информации, в здании клуба Дежавю, где проходил ремонт, рядом с тбилисской Филармонией, взорвался газовый баллон. Когда на место происшествия приехала бригада скорой медицинской помощи, один человек был уже мертв. Пострадали еще двое.
На месте мобилизованы пожарно-спасательные бригады и патрульная полиция.
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В центре Тбилиси, у здания Большого концертного зала (Филармонии) прогремел взрыв, есть пострадавшие, сообщает Sputnik Грузия.
На месте мобилизованы пожарно-спасательные бригады и патрульная полиция. Пока неизвестно, что стало причиной взрыва.