Китай запустил в космос «оружие массового уничтожения»

Китай осуществил секретный запуск «экспериментального космического корабля многоразового использования», сообщает SpaceNews, ссылаясь на китайскую корпорацию China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).

Ракета Long March 2F с таинственным изделием стартовала 4 сентября c космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия. Об успехе миссии китайские СМИ сообщили менее чем через три часа после пуска носителя, там же говорится о мирном предназначении изделия. Согласно их заявлениям, космический корабль, предназначенный для тестирования космических многоразовых технологий, после завершения своей миссии сойдет с орбиты и вернется «на посадочную площадку в Китае».

SpaceNews напоминает, что в 2017 году Китай заявлял о планах испытать в 2020 году космический корабль, являющийся аналогом мини-шаттла X-37B Военно-воздушных сил (ВВС) США. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий

Рогозин последний связывал это с оружием массового уничтожения.