Российский министр спрогнозировал рост нефти

Цена на нефть в 2021 году, скорее всего, будет на уровне $50-55 за баррель, считает российский министр энергетики Александр Новак.

Интерфакс пишет, что Новак не исключил, что цена может достичь $65 за баррель. "Я вполне допускаю это", - сказал министр на виртуальном саммите GMIS 2020, комментируя прогноз Goldman Sachs.

В то же время Новак считает, что динамика будет более волатильной и цены будут колебаться в коридоре $50-55.

Глава Минэнерго РФ также заявил, что на нефтяном рынке сохраняется много неопределенностей, но их меньше, чем в апреле: "Сегодня ситуация гораздо более понятная, чем в апреле. Данные довольно оптимистичные".