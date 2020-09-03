Cледы «Новичка» обнаружили в образцах кожи, крови и мочи Навального

Военные токсикологи Германии утверждают, что нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок» в образцах кожи, крови и мочи Алексея Навального, сообщает Der Spiegel со ссылкой на правительственные источники.

«Клинике "Шарите" быстро подключила к расследованию Бундесвер. Вскоре гражданские эксперты в Берлине пришли к выводу, что Навальный был отравлен. Но само вещество выделить не удалось. Бундесверу потребовалось несколько дней в специальной лаборатории в Мюнхене для того, чтобы прийти к четкому выводу, что Навальный контактировал с ядом из группы "Новичок". Следы были минимальны, но эксперты обнаружили запрещенное во всем мире вещество в образцах его кожи, крови и мочи. Результаты заслуживают доверия»,— отмечается в публикации.

Напомним, военная лаборатория Бундесвера обнаружила в анализах господина Навального яд из группы «Новичок». НАТО ознакомилось с результатами исследования и не сомневается, что политика отравили. Российские врачи утверждают, что не нашли ядов в организме оппозиционера. Они считают, что кому могли спровоцировать диета, алкоголь, стресс, переутомление, длительное пребывание на солнце, переохлаждение или отсутствие завтрака.