Самая богатая нефтяная компания мира пойдет на беспрецедентный шаг

Пандемия коронавируса сильно повлияла на энергетическую отрасль, подтолкнув ведущих игроков к изменениям в бизнесе. В их число входит и саудовская Saudi Aramco, крупнейший и самый богатый производитель нефти в мире. Из-за обвала цен на сырье и снижения спроса компания может пойти на беспрецедентный шаг: отказаться от многих проектов и продать часть активов. Об этом пишет CNN.

Большой проблемой для производителя остается прогноз цен на нефть, поскольку фьючерсы на Brent по-прежнему на 33 процента ниже, чем в начале года. С апреля по июнь чистая прибыль гиганта упала на 73 процента (до 6,6 миллиарда долларов). Aramco стоит перед трудным выбором, стремясь сэкономить деньги.

Некоторые сделки за рубежом, заключенные до пандемии и имеющие важное геополитическое значение, могут быть приостановлены. Например, покупка 20 процентов акций нефтехимического бизнеса индийской Reliance Industries. Строительство нефтеперерабатывающего комплекса в Китае (стоимостью 10 миллиардов долларов) тоже заморожено. Aramco планирует отказаться и от планов по расширению нефтеперерабатывающего завода в США.