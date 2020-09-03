В Азербайджане 132 новых больных коронавирусом их стало 2 069
В Азербайджане за прошедшие сутки выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом, 155 пациентов вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 37 031 факт заражения коронавирусной инфекцией. 34 419 пациентов вылечились, 543 пациента скончались. Лечение 2069 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.
Всего в Азербайджане проведено 949 313 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7 048 - за минувшие сутки.