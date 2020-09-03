Первая пресс-конференция Де Бьязи: «Работаю в Азербайджане по 18 часов в сутки»

«Не беспокоит ли меня то, что я очень давно не работал? Я спокоен по этому поводу. Всю энергию на сто процентов отдаю команде. Естественно, соскучился по футболу. Это для меня новый вызов, новый стимул. В декабре у меня было предложение от клуба Серии А, но я его отверг. Предложение из Азербайджана мне показалось более интересным.

Конечно, и футболистам не хватало футбола все это время. Надеюсь, что это ситуация как можно скорее разрешится, и мы вернемся к нормальному ритму жизни.

Не могу сказать, что мы много работали на тренировках. Мы, как и все сборные, работали в нормальном режиме. За эти девять дней мы провели 12 тренировок. Сегодня будет 13-я. За все это время попытались убедить игроков, что для достижения цели нужно много работы.

Что касается меня, я 26 дней тому назад приехал в Баку. Мы, наш тренерский штаб, работает по 18 часов в день. Изучали игроков, их менталитет, здешних людей. При этом еще до приезда сюда мы больше двух месяцев анализировали игроков сборной.

Почему я пригласил в сборную футболистов без клуба? Главным было не то, кто сейчас играет, а кто – нет. Главным было посмотреть на то, как игроки настроены.

В нашей группе мы по рейтингу занимаем последнее 4-е место. Люксембург очень прогрессирует в последние годы. У них есть натурализованные игроки из Латинской Америки. Но мы постараемся завтра добиться успеха.

До приезда в Баку посмотрел игры сборной Азербайджана. Есть определенные идеи. Но времени мало. Понимаю, что завтра самое важное – это результат. Хорошо поработали тактически и технически, к завтрашней игре готовы.

Тренера любят, когда он выигрывает. Если игрок готов умереть на поле ради команды, ради товарищей, то мы может добиться успеха. Наша цель – занять 1-е место в группе, хотя мы по рейтингу только четвертые.

Три момента, которые в первую очередь нужно исправить в сборной Азербайджана? В первую очередь, менталитет. Также должны прогрессировать с точки зрения тактики. Не хочу вдаваться в детали. Если упорно идти к цели, то рано или поздно ты ее добьешься.

У сборной Азербайджана обычно не хватает сил, чтобы сыграть дважды за три дня? Мы попросим УЕФА изменить формат (смеется). Это шутка, конечно. Если серьезно, то нам в первую очередь нужно прибавлять не физически, а ментально. Весь мир играет в таком режиме, поэтому мы должны меняться. Если захотим, то у нас получится.

Если выиграем в первой игре, то нам психологически будет легче готовиться ко второму матчу с Кипром».