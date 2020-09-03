За последние сутки в этой латиноамериканской стране зафиксированы 43 тысячи 773 случая заболевших Covid-19. Однако, если брать во внимание динамику роста заражений в течение нескольких последних дней, то Бразилию со второй строчки вскоре потеснит Индия.

Бразилия продолжает оставаться вторым в мире государством, где коронавирусом заражено огромное количество людей. Только что стало известно, что число инфицированных здесь превысило отметку в 4 миллиона (точная цифра — 4 миллиона 041 тысяча 638). Число жертв от заболевания составляет 124 тысячи 614 человек, что тоже оставляет Бразилию на второй строчке (после США) по количеству летальных исходов в мире.

В то же время CNN отмечает, что число смертей в Бразилии от коронавируса составило в среднем 869 человек в неделю, что является самым низким показателем с 20 мая.

Пока, правда, не видно перспектив обуздания пандемии в самой большой стране Южной Америки.

Тем не менее министерство здравоохранения пытается сделать все возможное для снижения числа заболевших. Здесь, как и во всем мире, следят за исследованиями по разработке вакцины против коронавируса и надеются, что вскоре появится эффективное средство профилактики в виде прививки.

В среду ведомство здравоохранения Бразилии сообщило, что прививки от Covid-19 будут добровольными, едва только вакцина станет доступной.

Тем временем, последствия коронавируса ощутимы для экономики Бразилии — во вторник эта страна официально вошла в рецессию после того как тамошний Институт географии и статистики объявил, что во втором квартале внутренний валовой продукт (ВВП) упал на 9,7 процента.

Население этой страны составляет 212 миллионов, и Бразилия одна из тех стран, что ощутили на себе самое сильное воздействие пандемии.

Некоторые эксперты считают, что истинные цифры зараженных и умерших сильно разнятся с официальными, и могут быт гораздо большими. Звучат оценки числа инфицированных бразильцев в 10 миллионов, а летальных исходов, превышающих официальные, как минимум в два раза.

Haqqin.az уже сообщал об особенно тяжелой ситуации среди коренных жителей Амазонии — региона девственных лесов Бразилии, где обитатели поселков и деревень живут почти как в доисторические времена. Сюда опасные для индейцев болезни, в том числе коронавирус, заносят нелегальные охотники за природными ресурсами, которыми богаты лесные недра в течении реки Амазонки.

В то же время, не совсем адекватный в своем поведении относительно коронавируса президент Болсонару, трижды проверявшийся на Covid-19 и трижды получавший положительный результат, изгнал из страны врачей без границ, которые отправлялись на помощь коренным обитателям Амазонии, оставшимся бессильными перед лицом пандемии.

Пандемия в сочетании с экономическим спадом оставляет все меньше пространства для маневра медицинской отрасли Бразилии на поле борьбы с коронавирусом.