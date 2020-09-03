Максим Медведев: «Футболисты недовольны тренировками Де Бьязи? Это неправда»

«Клубный график игр у нас напряженный, но сейчас мы в сборной, - говорит Медведев. - Было время, чтобы восстановиться. У нас новый главный тренер. Он проводит интенсивные тренировки. Тренируемся дважды в день. В тренировочном процессе много новшеств.

Мне уже 30 лет. Есть опыт относительно того, как играть в плотном графике. Думаю, мне это не помешает.

В прессе прошла информация, что игроки недовольны тренировками Джанни Де Бьязи? Ни один футболист такого не говорил. Это непрофессионально говорить тренеру, что недоволен тем, что он проводит две тренировки. Могут быть и три тренировки в день – по полчаса каждая. То есть главный тренер вправе делить занятия.

Проблем много у нас в команде и, чтобы их устранить нужно было тренироваться дважды в день. Я не знаю откуда этот разговор о недовольстве. Мы это читали и обсуждали с ребятами. Это неправда.

Сборная Люксембурга и их клубы – это разные вещи. В сборной играют игроки из иностранных чемпионатов, они опытные. Поэтому сравнивать сборную и клуб неправильно. Мы смотрели видео сборной Люксембурга и готовы к игре.

Я не хочу сказать, что мы слабее. У нас есть, например, игроки «Карабаха», который играет против больших клубов. 30 процентов игроков в сборной - из «Карабаха». Так что не хочу сказать, что мы слабее. Но еще раз отмечу, что их игроки играют в сильных европейских клубах. Однако это не значит, что мы должны их бояться».