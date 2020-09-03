Лавров: России нечего скрывать в ситуации с Навальным
России нечего скрывать по инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Нам нечего скрывать. Напомню еще раз, что, как только Алексей Навальный почувствовал на борту самолета недомогание, были приняты немедленные меры по посадке самолета, в аэропорту уже ждала скорая помощь, которая немедленно доставила его в больницу, где немедленно был включен аппарат искусственной вентиляции легких, приняты все другие необходимые меры", - сказал он на пресс-конференции в Москве, сообщает Интерфакс.
Российский министр отметил, что все то время, пока Навальный находился в российской больнице, "мы все это время ежечасно слышали требования немедленно рассказать, что случилось, мол, покажите, сообщите, дайте какие-то сведения".
"Как только он оказался в Германии, в течение больше, чем недели, никто вообще из тех людей, которые поднимали вот этот шум во время его пребывания в Омске, не интересовался и громогласно не требовал от немецких врачей предъявить какую-то информацию", - сказал Лавров.
Российский министр также заявил, что ответ от Берлина по ситуации с Навальным задерживается из-за позиции МИД Германии. "Я уже теперь вынужден просто произнести вслух, что по нашим данным, этот ответ задерживается из-за позиции МИД ФРГ", - заявил глава МИД РФ.