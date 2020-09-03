Лавров: России нечего скрывать в ситуации с Навальным

"Нам нечего скрывать. Напомню еще раз, что, как только Алексей Навальный почувствовал на борту самолета недомогание, были приняты немедленные меры по посадке самолета, в аэропорту уже ждала скорая помощь, которая немедленно доставила его в больницу, где немедленно был включен аппарат искусственной вентиляции легких, приняты все другие необходимые меры", - сказал он на пресс-конференции в Москве, сообщает Интерфакс.

Российский министр отметил, что все то время, пока Навальный находился в российской больнице, "мы все это время ежечасно слышали требования немедленно рассказать, что случилось, мол, покажите, сообщите, дайте какие-то сведения".

"Как только он оказался в Германии, в течение больше, чем недели, никто вообще из тех людей, которые поднимали вот этот шум во время его пребывания в Омске, не интересовался и громогласно не требовал от немецких врачей предъявить какую-то информацию", - сказал Лавров.

Российский министр также заявил, что ответ от Берлина по ситуации с Навальным задерживается из-за позиции МИД Германии. "Я уже теперь вынужден просто произнести вслух, что по нашим данным, этот ответ задерживается из-за позиции МИД ФРГ", - заявил глава МИД РФ.