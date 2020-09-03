В Германии предложили заморозить «Северный поток-2» на два года
Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию, сообщает ТАСС.
По словам Мерца, бойкотировать российский газопровод необходимо из-за предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального, в котором Берлин обвиняет Москву.
«До сих пор я, несмотря на все сомнения, был за продолжение строительства трубопровода. Но после покушения на отравление Навального Европа должна сейчас отреагировать», — отметил политик, добавив, что соответствующее решение должно быть принято незамедлительно.