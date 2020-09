Великобритания может быстрее всех оправиться от кризиса коронавируса

В своем комментарии к рейтингу экономист IHS Markit Эллиот Керр пишет:

«Данные разочаровывают. После внезапного роста активностей частного сектора в июле были надежды, что французская экономика может быстро вернуться к уровню производства до коронавируса. Но эти надежды развеялись, и наиболее вероятно, что июль был только переходной встряской, вызванной значительным ростом количества вновь открытых фирм».

Данные из Италии тоже говорят о спаде спроса на услуги.

«Анкетированные менеджеры сигнализирует об опасениях, касающихся длительности восстановления после пандемии, - говорит Левис Купер, другой экономист IHS Markit. - Туристы в этом году не заполнили эту страну Это видно и по цифрам из Испании».

Большое падение в настроениях бизнеса наблюдается в Австралии. Правительство уже фиксирует происходящее обострение в бизнесе, в связи со второй волной пандемии.

Однако не везде все так плохо.

Пятилетний максимум хороших настроений демонстрирует Великобритания. Хотя прогнозы по этому рейтингу ранее были лучшими, все же рост оптимизма здесь составил 2,3 пункта по сравнению с июлем.

«Экономика радует мини-бумом, так как бизнес заново открывается после блокад. Но есть опасение, что подъем исчезнет так же быстро, как появился», - охлаждает позитивные настроения главный экономист IHS Markit Крис Вилльямсон. - Нынешняя экспансия построена на фальшивой реальности. Экономика, временно поддержанная мерами типа отпуска или схемы Eat Out to Help Out (50 процентов скидки на питание в ресторанах, которые профинансировало государство — прим. ред.), долго не продержится на гребне волны. Эти послабления в качестве помощи бизнесу сейчас уже сняты».

Тем не менее график оптимизма в Великобритании, опубликованный порталом investing.com, прогнозирует рост этого показателя до 60,1 пункта.

Business Insider пишет, что если подвести итог данных в секторе услуг, производства и строительства, то выходит, что наибольший отскок после падений должен наступить во втором квартале в Великобритании, в Китае и США. Именно для этих стран IHS Markit высчитал наивысшую стоимость так называемого сводного показателей PMI. Самая худшая ситуация выглядит для Южно-Африканской Республики, Японии и Замбии.

Безусловно, радужные надежды на возврат туристов на теплые курорты, возобновление активного воздушного сообщения между странами, как мы видим в последние недели, разбиваются о жесткую реальность — вторая волна коронавируса стоит у дверей. А это значит, что быстрое восстановление экономик в мире пока еще находится под большим знаком вопроса. Но, как говорится, надежда умирает последней.