Великобритания может быстрее всех оправиться от кризиса коронавируса

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Исследования показывают, что Великобритания может быстрее других вырваться из кризиса коронавируса. Некоторые экономисты, однако, предостерегают, что такие прогнозы могут оказаться «фальшивой реальностью». В зоне евро настроения сильно упали, в сравнении с хорошими данными за июль. Настроения предпринимателей в Великобритании в сфере услуг сейчас наилучшие за пять лет — так считает исследовательская фирма IHS Markit. Ее специалисты относят это на счет высокой отдачи экономики во втором квартале. Большое улучшение ожиданий видно в США, оптимизм воцарился и в Китае.

Однако оптимизм по сравнению с июльскими ожиданиями пошатнулся в зоне евро и на другой половине земного шара - в Австралии. Считается, что сектор услуг в развитых экономиках в большей степени определяет хозяйственный рост, прежде всего в росте ВВП. Потому измерения настроений менеджеров фирм, которые занимаются услугами, так существенны. Новейшие, августовские исследования индекса менеджеров по закупкам (Purchasing Managers’Index – PMI), осуществленный IHS Markit, показывают, что перед лицом второй волны коронавируса предприниматели во всем мире переживают сильные колебания настроений. Так, например, мощный рост уныния наступил в зоне евро. При этом в июле был взрыв оптимизма на волне снятых блокад, что стало стимулом для возрождения экономики, но уже в августе эта радость угасла. Потому во всей еврозоне показатель PMI упал на 4,2 пункта — до 50,5. Это немного выше показателя в 50 пунктов, выше которого индекс менеджеров свидетельствует о росте. Падение на 5,8 пункта произошло во Франции, на 4,5 - в Италии, на 4,2 - в Испании. В опубликованном изданием Business Indsider „рейтинге оптимизма" первую строчку занимает Великобритания с 58,8 пункта. На втором месте неожиданно оказалась не намного отставшая от нее Россия — 58,2. Далее следует идущая своим путем в борьбе с пандемией Швеция — 56,6, а за ней расположились США (54,8) и Китай (54). Близко, друг за другом идут Германия, Ирландия, Швейцария, Франция. Интересно, что в таблице вслед за Италией стоит Казахстан, со своими 46 пунктами опередивший... Японию (45). Замыкает рейтинг из 17 позиций Индия - 41,8.