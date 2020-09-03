Главный тренер сборной Люксембурга: «Азербайджан – фаворит»

Главный тренер сборной Люксембурга по футболу Люк Хольц провел сегодня в Баку пресс-конференцию перед завтрашним матчем Лиги Европы против национальной команды Азербайджана.

«У нас есть травмированный игрок, поэтому пока не знаем, в каком составе завтра выйдем. Определим завтра, - говорит Люк Хольц. - Кристофер Мартинс важен для нас. Об этом говорить излишне. Недавно он в составе «Янг Бойз» выиграл Кубок Швейцарии. Это очень нужный футболист.

У сборной Азербайджана новый тренер. Мы ничего не знаем о новой философии команды. В целом, Азербайджан и Люксембург - это команды одного уровня. Чемпионат был приостановлен в обеих странах, не играли несколько месяцев. Поэтому Азербайджан и Люксембург в одной лодке.

Конечно, Азербайджан – фаворит. Мы это понимаем. Мы постараемся начать осторожно. Сфокусируемся на обороне. У нас нет каких-то особых преимуществ над сборной Азербайджана. Сложно сказать, как Азербайджан будет играть завтра. Мы постараемся не давать сопернику пространства. Есть пара идей, которые постараемся воплотить в жизнь.

Не лукавлю ли я, называя Азербайджан фаворитом? Естественно, я ничего не скрываю. Я видел, как сборная Азербайджана играла с Уэльсом и Словакией. Была равная игра. Поэтому я считаю Азербайджан фаворитом.

Не думаю, что отсутствие болельщиков как-то повлияет на завтрашнюю игру. Долго не играли. Главная трудность – поскорее найти свою игру.

В каком стиле больше играет сборная Люксембурга – во французском или немецком? В люксембургском!»

В свою очередь, футболист сборной Люксембурга Кристофер Мартинс заявил, что команда просматривала матчи сборной Азербайджана.

«Особо отмечу игрока под номером 2 (Гара Гараев – Ред.). Наша цель – показать завтра хорошую игру и сделать все для удачного результата».