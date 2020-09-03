Тихановская выступает в ООН

Совет Безопасности ООН (СБ ООН) по инициативе Эстонии проводит неформальное виртуальное совещание по ситуации в Белоруссии. На мероприятии выступила одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах. Она обратилась к международному сообществу с просьбой о помощи.

«Мы просим ООН осудить применение насилия силовиками в Белоруссии против протестующих, созвать специальное совещание Совета по правам человека для того, чтобы обсудить ситуацию с правами человека в Белоруссии и направить в страну международную мониторинговую миссию, чтобы зафиксировать сложившуюся ситуацию», — сказала Тихановская.