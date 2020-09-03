Закир Гасанов рассказал министрам обороны о войне в Товузе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 4 сентября в Москве принял участие в очередном заседании Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) и государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба Минобороны.

Выступая на заседании, генерал-полковник Закир Гасанов довел до внимания участников встречи, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт продолжается уже много лет, в результате чего более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Министр обороны Азербайджана подчеркнул, что оккупация 20 процентов азербайджанских территорий государством-участником СНГ противоречит нормам и принципам международного права, в том числе нормам и духу этого Содружества.

Отметив, что широкомасштабная провокация, совершенная Арменией в направлении Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе, представляет угрозу региональной безопасности, министр обороны в то же время подчеркнул, что официальный Ереван преследует цель нанести ущерб отношениям между Азербайджаном и государствами-участниками СНГ.