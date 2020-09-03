Генпрокуратура о падении подъемного крана в Баку

В прокуратуру Наримановского района Баку поступила информация о том, что 4 сентября около 14:00 на улице М.Санани, 41 подъемный кран упал на жилой дом, что привело к гибели человека.

В Генпрокуратуре сообщили, что сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия. Установлено, что на месте происшествия скончался Эльвин Джафаров (1983 г.р.), который поднялся в водительскую кабинку, чтобы проверить исправность подъемного крана.

Подъемный кран принадлежал ООО Kran Group и работал на территории в связи со строительством ООО Qarant İnşaat 2012 многоэтажного здания.

Кроме того, 6 автомобилям и 3 квартирам нанесен различный материальный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по статье УК 222.3 (нарушение правил безопасности проведения строительных, рудных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По указанию руководства Генпрокуратуры проведение следствия по уголовному делу поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.