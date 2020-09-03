В Азербайджане разрешено собираться в группы до 10 человек

В Азербайджане запрещено собираться в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах (за исключением близких родственников — родителей, дедушек и бабушек, детей, братьев и сестер) в группы свыше 10 человек.

Как сообщает haqqin.az, данная информация отразилась в изменениях, внесенных Кабинетом министров в постановление "О дополнительных мерах в связи с ужесточением особого режима карантина на территориях Баку, Сумгаита и Апшеронского района".

Отметим, что ранее людям запрещалось собираться в группы более пяти человек.

Постановление вступает в силу с восьмого сентября.