Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) МВД Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с возобновлением проезда в Баку, Сумгаит и Апшеронский район с 00:00 восьмого сентября.

Как сообщили сегодня haqqin.az в Управлении, с учетом решения Оперативного Штаба о снятии с 00:00 восьмого сентября 2020 года ограничений на въезд и выезд в Баку, Сумгаит и Апшеронский район за исключением междугородных и межрайонных пассажирских перевозок, принятого в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией, призывает граждан не пытаться проехать в другие города и районы республики, а также в обратном направлении без командировочных удостоверений, либо информации, внесенной на портал icaze.e-gov.az, и проявляя сдержанность, следовать требованиям и правилам до указанного срока.