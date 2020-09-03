Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти подписали при посредничестве президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома соглашение о нормализации экономических отношений. Об этом сообщил в пятницу сербский первый вице-премьер, глава МИД республики Ивица Дачич в эфире канала TV Pink.

О заключении соглашения также сообщил на своей странице в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир. "Президент Дональд Трамп объявил, что Сербия и Косово договорились о нормализации отношений в сфере экономики. Еще одно историческое соглашение, достигнутое президентом, для того чтобы сделать мир более спокойным и процветающим местом", - написал Дир.

Как ранее сообщил приштинский канал "Клан Косова", соглашение между Белградом и Приштиной содержит пункт о передаче ГЭС "Газиводе" под управление Белграда. Еще одним пунктом соглашения станет присоединение Приштины к "мини-Шенгену" (общебалканскому экономическому рынку), против которого косовары ранее активно выступали. Документ также включает мораторий на 1 год на вступление непризнанного Косова в международные организации.

По данным телеканала, документ предполагает инвестиции в размере $13 млрд в совместные проекты Белграда и Приштины, включая инфраструктуру.

Сербия не признает независимость непризнанного Косова, поэтому стороны подписывали соглашение не друг с другом, а каждая сторона по отдельности подписала соглашение с президентом США Трампом.