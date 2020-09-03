Рекордное число заражений коронавирусом за сутки во Франции

Во Франции за сутки зафиксировано 8975 случаев заражения коронавирусом, что является рекордной цифрой с момента начала эпидемии, сообщает Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

В конце марта максимальный прирост заболевших за сутки составлял 7578 случаев.

В среду и в четверг фиксировалось более 7 тысяч заболевших в сутки.

В больницах с коронавирусом остается 4671 человек, 473 пациента находятся в реанимации.

С момента начала эпидемии COVID-19 во Франции скончались 30 686 человек.