Ровнаг Абдуллаев на предматчевой тренировке сборной Азербайджана ФОТО
Перед завтрашним матчем Лиги наций против Люксембурга тренировку сборной Азербайджана по футболу посетил президент АФФА Ровнаг Абдуллаев.
Он пообщался с тренерским штабом и командой, пожелал ей удачи в турнире. Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи выразил благодарность руководству АФФА.
Во встрече также участвовали вице-президент АФФА Эльшад Насиров и исполнительный вице-президент Эльхан Мамедов.
Матч Азербайджан – Люксембург состоится завтра на Бакинском Олимпийском стадионе и начнется в 20:00.