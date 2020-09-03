Ровнаг Абдуллаев на предматчевой тренировке сборной Азербайджана ФОТО

Отдел спорта

Перед завтрашним матчем Лиги наций против Люксембурга тренировку сборной Азербайджана по футболу посетил президент АФФА Ровнаг Абдуллаев.

Он пообщался с тренерским штабом и командой, пожелал ей удачи в турнире. Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи выразил благодарность руководству АФФА.

Во встрече также участвовали вице-президент АФФА Эльшад Насиров и исполнительный вице-президент Эльхан Мамедов.

Матч Азербайджан – Люксембург состоится завтра на Бакинском Олимпийском стадионе и начнется в 20:00.

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