Назван способ предотвратить неизлечимую и смертельную болезнь мозга

Исследователи выяснили, что хороший глубокий сон может предотвратить в будущем накопление бета-амилоидов в мозгу, что является одной из характерных особенностей болезни Альцгеймера, смертельной и неизлечимой формы слабоумия. В настоящее время от этого типа деменции не существует лекарств, которые хотя бы как-то тормозили ее прогрессирование. Эффективный способ предотвратить или отсрочить болезнь назван в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

В исследовании приняли участие 32 клинически здоровых человека, чей средний возраст достигает 75 лет. Испытуемые прошли полисомнографию для оценки нарушений структуры сна и позитронно-эмиссионную томографию для отслеживания накопления бета-амилоидов. Оказалось, что продолжительность медленного сна, при котором частота ритмов головного мозга опускается ниже одного герц, связана со скоростью накопления бета-амилоидов в будущем. Эта корреляция была устойчивой даже при учете таких факторов, как возраст, пол и наличие апноэ во сне.

Кроме того, чрезмерная дневная сонливость и нарушение дыхания во сне также предсказывают избыточное накопление бета-амилоидов с течением времени.

Известно, что у грызунов хроническое недосыпание приводит к повышению уровней бета-амилоидов в тканевой жидкости головного мозга, а у людей депривация глубокого сна способствует повышению уровня бета-амилоидов, циркулирующих в спинно-мозговой жидкости, уже на следующий день. Во время сна уменьшается синаптическая активность, что также уменьшает высвобождение амилоидов. Результаты экспериментов, в ходе которых у грызунов провоцировали медленные ритмы коры головного мозга, показали, что такая стимуляция уменьшает образование амилоидных бляшек.