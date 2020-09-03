Жириновский предложил Литве отдать Беларуси два города

Власти Литвы ведут себя крайне активно в отношении Беларуси и практически открытым текстом говорят о разделе соседней республики без ее президента Александра Лукашенко. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале, пишет «Лента.ру».

По его мнению, Литва живет по Конституции 1938 года, согласно которой столица страны — не Вильнюс, а Каунас.

«А весь Вильнюсский край Литве дал Сталин уже позже. Но ведь Литва после 1989 года провела полную десоветизацию. Так что раз речь об историческом ревизионизме, то Литве, ради чистоты совести, нужно не брать, а отдать Беларуси и Вильнюс, и Клайпеду», - предложил Жириновский.