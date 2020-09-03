Минск обнародовал запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

В эфире телеканала сообщили, что запись и расшифровка разговора переданы в ФСБ России.

Белорусский телеканал ОНТ обнародовал перехваченный белорусскими спецслужбами разговор между Варшавой и Берлином об «отравлении» Алексея Навального, о котором президент Беларуси Лукашенко рассказал российскому премьеру Михаилу Мишустину, сообщает «Спутник-Беларусь».

Как следует из расшифровки разговора между абонентами, которые якобы находятся в Варшаве и Берлине, речь идет «про подготовку материалов по Навальному».

Абонент из Берлина сообщает: «Они готовы и будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления». На вопрос из Варшавы, точно ли подтверждается отравление политика, в Берлине отвечают: «Послушай, Майк, в данном случае это не так важно... На войне всякие методы хороши».

Из Варшавы абонент говорит: «Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси.... Самый эффективный путь – утопить его в проблемах России».

Абонент из столицы Польши также признается, что их дела в Беларуси идут не очень хорошо: «Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Понятно, что их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту».

Представленный телеканалом разговор абоненты ведут на английском языке.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал российскому премьер-министру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель про отравление Навального являются фальсификацией. Белорусский президент пообещал передать российской стороне запись этого разговора. В тот же день Кабмин Германии отреагировал на слова белорусского лидера, назвав их не соответствующими действительности. В свою очередь, в Кремле не стали комментировать заявление Лукашенко, сообщив, что данные анализируются.