В мире сменилась самая дорогая компания

В ходе торговой сессии 4 сентября котировки акций Apple, прежде удерживавшей статус компании с наибольшей капитализацией, снизились до 113,5 доллара за штуку (на 6,05 процента). Таким образом, общая стоимость составляет 1,9 триллиона долларов.

Самой дорогой компанией мира по показателю рыночной капитализации вновь стала Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов на бирже Саудовской Аравии Tadawul и на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

В то же время капитализация Saudi Aramco, государственной нефтяной компании Саудовской Аравии, на данный момент равняется 7,9 триллиона саудовских риалов, что эквивалентно 2,1 миллиарда долларов.

Снижение стоимость акций Apple продиктовано общим обвалом американского фондового рынка, зафиксированным 3 сентября. Падение технологического индекса NASDAQ, в который входит Apple, составило четыре процента, капитализация компании снизилась на 180 миллиардов долларов, что стало рекордным показателем за всю историю.

Saudi Aramco начала торговаться на саудовской бирже Tadawul в конце прошлого года после первичного размещения акций (IPO), которое стало крупнейшим в истории. В данный момент в свободном обращении находятся пять процентов ее бумаг. В самом начале торгов ее капитализация превысила два триллиона долларов, однако впоследствии котировки бумаг снизились.